Covid: San Giovanni in Fiore distribuisce saturimetri, termometri e misuratori di pressione

CASTROVILLARI (CS) – Momenti di grande tensione a Castrovillari nel corso dell’incontro fra i tirocinanti ed i sindacati, ovvero la Nidil Cgil, la Felsa Cisl e la UilTemp. Al dibattito hanno preso parte i lavoratori dell’area del Pollino che chiedono condizioni lavorative diverse da quelle attuali. I tirocinanti (sono più di 4.000 in Calabria quelli impiegati nei comuni) non sono considerati, da un punto di vista dei diritti, dei veri e propri lavoratori: a loro, infatti, non vengono versati contributi, non hanno diritto a ferie, né malattie. I sindacati, Domenico Lucente, coordinatore provinciale della Felsa Cisl, Oreste Valente, segretario regionale UilTemp, e Ivan Ferraro, segretario regionale Nidil Cgil, hanno precisato come, in questo momento, risulti impossibile pensare ad una stabilizzazione per tutti, ma che bisognerà lavorare per trovare soluzioni alternative.