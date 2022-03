Ospedale di Paola, Loizzo: “l’Asp dia risposte al nosocomio”

CARIATI (CS) – E’ emergenza rifiuti a causa della chiusura dell’impianto TMB di Bucita, ed in merito è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Castrovillari per interruzione di pubblico servizio. La denuncia arriva dal sindaco Filomena Greco che ha rinnovato l’invito alla Regione Calabria ad intervenire, con i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 14/2014, nel più breve tempo possibile per scongiurare ogni altro danno, anche economico, ai territori. Il termovalorizzatore di Gioia Tauro al momento è l’unica risposta possibile.

“Da diversi mesi l’impianto TMB di Corigliano-Rossano non garantisce il normale conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati e da più di tre settimane lo stesso risulta praticamente chiuso perché, a dire del gestore e così come trapela dalla stampa, non è possibile conferire gli scarti di lavorazione in discariche e/o trasportarli all’estero. Il disservizio – aggiunge il primo cittadino – ha travolto anche il Comune di Cariati che nonostante le difficoltà economiche continua a fare di tutto per essere in regola con i pagamenti ed i cui cittadini con grande senso di responsabilità hanno portato la raccolta differenziata al 72%. L’Ente – sottolinea – subisce pesantemente le conseguenze del continuo mancato servizio, anche in termini economici per le finanze comunali. Ad oggi, a detta del gestore del sito e dell’ATO Cosenza, non sussistono prospettive che lascino sperare in una celere soluzione della problematica. Tali interruzioni che ormai perdurano e si ripetono continuamente, sono dovute prevalentemente alle deficienze dell’impiantistica che è di proprietà della Regione Calabria e da una legislazione regionale, in materia di rifiuti, inadeguata”.