Saracena, cimitero come supermercato: scope e annaffiatoi a gettone con 1 euro

COSENZA – Elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Cosenza. Si voterà domani, domenica 20 marzo 2022. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito e nelle eventuali sottosezioni, allocati nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo n. 5.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Cosenza, in carica alla data delle elezioni.

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; l’elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo n. 5, nei seguenti giorni:

– dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 27 febbraio 2022;

– dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 28 febbraio 2022.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente nonché il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente e/o del Consiglio provinciale” recante la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono consultabili sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Elezioni Presidente 20 marzo 2022”.

Le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014 n. 56 e nella circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e successive in materia. Lo svolgimento della consultazione elettorale, considerato lo stato di emergenza sanitaria, prorogato fino al 31 marzo 2022, avverrà con l’applicazione di idonee misure atte a favorire l’esercizio del voto in piena sicurezza.

Presidente della Provincia, tre le candidature

Si sono chiusi alle ore 12:00 di ieri mattina i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia di Cosenza. La sfida per le elezioni del 20 marzo prossimo sarà a tre, rispettivamente – in base all’ordine di presentazione delle candidature stesse – fra il Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, che ha presentato una lista corredata da n. 502 sottoscrizioni; il Sindaco di Spezzano Albanese e Presidente f.f. uscente, Ferdinando Nociti, la cui lista presenta n. 447 sottoscrittori; e il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, con 297 sottoscrizioni.

La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell’art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto – percentuale ampiamente superata da tutti e tre i candidati, fatte salve le successive verifiche da parte dell’Ufficio Elettorale.

I prossimi passaggi prevedono: l’esame di ammissibilità delle candidature da parte dell’ufficio elettorale, che sono ammesse ovvero ricusate con provvedimento del responsabile dell’ufficio stesso da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione; il sorteggio per il posizionamento nelle schede elettorali, effettuato il giorno stesso o il giorno successivo all’adozione dei provvedimenti di verifica; e la pubblicazione delle candidature sul sito istituzionale della Provincia, da effettuarsi entro l’ottavo giorno antecedente la votazione.

Sono elettori tutti i sindaci e tutti consiglieri comunali del territorio provinciale. Il voto, come noto, è ponderato sulla base di un coefficiente attribuito dall’ufficio elettorale prima dell’esame dei verbali dello scrutinio tenendo conto del numero degli abitanti, degli elettori e dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge 56 del 2014 che ha riformato le Province.

Il calcolo dell’indice di ponderazione esclude la popolazione dei comuni commissariati:

Amantea (13.754), – Belvedere Marittimo (9.120), – San Lucido (5.940), – Trebisacce (8.734), – Longobucco (3.479); e deve tener conto del numero degli elettori al momento dell’elezione.

Le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale sono cinque. La prima (fascia A, fino a 3000 abitanti) è formata da 93 comuni per 1016 elettori che votano con la scheda azzurra ed ha un indice di ponderazione uguale a 21; la seconda (fascia B, da 3000 a 5000 abitanti) è formata da 25 comuni per 325 elettori che votano con la scheda arancione ed ha un indice di ponderazione uguale a 43; la terza (fascia C, da 5000 a 10000 abitanti – scheda grigia) è formata da 14 comuni per 182 elettori ed ha un indice di ponderazione uguale ad 86; la quarta (fascia D, da 10mila a 30mila abitanti – scheda rossa) è formata da 10 comuni per 169 votanti e un indice di ponderazione uguale a 136; la quinta ed ultima (fascia E, da 30.001 a 100.000 abitanti – scheda verde) è formata da 3 comuni per 83 votanti e un indice di ponderazione uguale a 318.