Cassano Ionio, denunciati 10 “furbetti” del reddito di cittadinanza

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri di Corigliano Scalo, supportati da personale del 14° BTG Calabria, hanno sequestrato un edificio, nella frazione Schiavonea, di sei piani e di 20 appartamenti, al cui interno sono stati identificati 11 cittadini extracomunitari di cui 3 irregolari. I militari hanno denunciato, a piede libero, i due proprietari dell’immobile che dovranno rispondere uno dei reati di cui all’art. 12 comma 5 bis T.U. 386/1998, per aver concesso in locazione, in assenza di regolare contratto, ai soggetti di nazionalità straniera risultati sprovvisti di regolare documentazione abitativa alla permanenza nel territorio italiano.

Inoltre le condizioni imposte erano onerose e non eque, rispetto ai valori di mercato ed in carenti condizioni igenico-sanitarie dell’intero fabbricato, tali da consentire ai proprietari di trarre profitto approfittando della condizione di irregolare dello straniero presente nel territorio italiano; e dell’art. 677 c.p. per omessa vigilanza sul bene, non avendo eseguito quei lavori di straordinaria manutenzione necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità pubblica in relazione all’occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l’edificio. L’altro proprietario del solo art. 677 c.p.. L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dai denunciati.