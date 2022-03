CASSANO ALLO IONIO (CS) – Dieci persone, tutte residenti a Cassano, sono state denunciate dai carabinieri perchè ritenute responsabili di false dichiarazioni e false attestazioni ai fini della percezione del reddito di cittadinanza, in violazione delle normative di cui al Decreto Legge n. 4/2019. Nello specifico, cinque di questi, di nazionalità straniera e in attesa di occupazione, avrebbero fornito false attestazioni relativamente al requisito minimo dei dieci anni di residenza sul suolo italiano per poter beneficiare dell’emolumento in questione.

Altri cinque, di cui uno di nazionalità italiana, avrebbero invece fornito false attestazioni in relazione alla composizione dei rispettivi nuclei familiari per poter accedere al beneficio. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, l’indebita percezione degli emolumenti per i quali l’ente previdenziale provvederà alla sospensione, revoca e recupero delle somme indebitamente accreditate.