Chiuso tratto della Statale 283 Terme Luigiane, Magorno: “inaccettabile”

CARIATI (CS)– Un centro polivalente per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi. Si cercano Enti del Terzo Settore per la gestione dei servizi sperimentali ed innovativi a carattere socio-assistenziale che funzioneranno come centri aperti e diffusi sul territorio. Le manifestazioni di interesse per l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali potranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 11 marzo. Condiviso dagli ambiti sociali di Cariati, Corigliano-Rossano, Trebisacce e Acri, il progetto si rivolge ai giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi, di età compresa tra i 14 ed i 40 anni e a coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari ed i caregiver.

Obiettivi

Favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita, nel rispetto delle inclinazioni e delle volontà individuali del destinatario o espresse da chi lo rappresenta. Sostegno alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità. Supporto all’avvio di percorsi coerenti con le aspirazioni e le attitudini propedeutici anche all’inserimento lavorativo. – sono, questi, alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il Centro polivalente, strumento e spazio per promuovere e attuare il coordinamento tra politiche integrate, afferenti ai diversi livelli di servizio rivolti alla persona con disabilità ai fini della realizzazione di progetti individuali con il protagonismo attivo dei beneficiari e delle loro famiglie.

Modalità di partecipazione

All’avviso sono ammessi a partecipare gli enti del Terzo Settore in forma singola o in associazione temporanea di impresa o di scopo, con comprovata esperienza pluriennale. La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 marzo al comune capofila di Corigliano–Rossano tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Modulistica e avviso sono disponibili sull’albo pretorio online