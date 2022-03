CASTROVILLARI (CS) – In occasione della festa della donna, il Vescovo della Diocesi di Cassano Ionio, Mons. Francesco Savino, ha visitato il carcere di Castrovillari ed alcune comunità. Il presule ha regalato la mimosa alle detenute dell’istituto penitenziario della città del Pollino, alle ospiti della Casa della Misericordia e, a Cassano Ionio, alle donne del “Mandorlo”, struttura per il recupero di tossicodipendenti.

“Oggi ho pensato che nei luoghi della sofferenza e della marginalità, alle persone che hanno sbagliato, in questo caso le donne, va garantita la possibilità di riscatto. Ho pensato che la mimosa possa essere per loro un incentivo a recuperarsi per ritornare nella comunità civile e vivere una vita degna. Stiamo attenti, non emarginiamo nessuno. Anche a chi ha sbagliato e deve risarcire la comunità per gli errori commessi, va garantito il recupero. E come diceva papa Giovanni XXIII una cosa è l’errore, una cosa è l’errante. La persona che ha sbagliato va sempre tutelata, garantita e sostenuta, l’errore invece va stigmatizzato. In questo giorno e in questi luoghi simbolici a nome della Diocesi di Cassano allo Ionio voglio dire a tutte le donne che nessuna deve sentirsi esclusa”.