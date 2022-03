Dipignano. "Imparolarteemidiverto", il progetto contro la povertà educativa avviato dall'amministrazione comunale - QuiCosenza.it

SAN COSMO ALBANESE (CS) – Le ricerche nella notte erano state interrotte e sono riprese alle prime luci di oggi. Michele Feraudo, 87 anni avrebbe lasciato la residenza per anziani del centro arbreshe facendo perdere le sue tracce. Dopo una giornata di ricerche, nel corso della quale sono state battute aree impervie, ispezionati canali e ruscelli anche con un’unità cinofila, stamattina sono riprese le attività. Ieri, la possibilità che l’anziano potesse essere diretto ad Acri, centro del quale è originario, aveva fatto estendere anche il raggio d’azione.

La notte però, potrebbe aver inciso molto sullo stato di salute di Feraudo, viste le temperature molto basse in questi giorni e per questo, la preoccupazione è maggiore. Stamattina i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria hanno già ripreso le ricerche dell’anziano scomparso e, in queste ore arriveranno, in supporto altri tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino. Tutte le componenti impegnate stanno dando il massimo sforzo per il ritrovamento.