COSENZA – I temi della sanità, quelli della cultura e dello sviluppo sono dibattuti spesso in forma disordinata e per questo a discapito degli interessi generali del Territorio. In questi ultimi anni abbiamo assistito al lento depauperamento dei servizi e delle infrastrutture nelle Comunità che fanno riferimento all’area Sud della provincia di Cosenza, con ripercussioni negative sulla qualità della vita delle popolazioni. Convinti che è necessario interagire in forma propositiva sulla base di un progetto comune, alcuni cittadini si sono riuniti per costituire un Comitato il cui scopo è quello di favorire il dialogo tra istituzioni e organizzazioni territoriali, aperto alla partecipazione popolare. Questo aldilà delle differenze politico-ideologiche, dei campanilismi e con l’obiettivo di generare idee, confronti e progetti anche in rapporto alle opportunità che derivano dal cambiamento. Il gruppo si è riunito più volte, recentemente, soffermandosi sulle questioni della sanità, alla luce della riforma nazionale e delle stesse opportunità derivanti dall’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Partendo da una analisi del comparto locale sono stati individuati bisogni a cui fornire risposte immediate rispetto alle necessità sociali in un momento di grave difficoltà socio-sanitaria, economica e assistenziale. Un primo incontro sull’argomento sanità è stato fissato per la giornata di sabato 12 marzo, a Rogliano. L’iniziativa si terrà alla presenza di sindaci, amministratori locali, forze sociali e cittadini. Il Comitato, che per sua volontà è allargato alla partecipazione dei cittadini della Valle del Savuto purché animati dagli stessi intenti e scopi, è stato istituito da Giuseppe Altomare, Raffaele Davoli, Cristina Guzzo, Aurelio Marasco, Aurelio Scaglione, Gaspare Stumpo e Giuseppe Tiano.