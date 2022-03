Nasce il Comitato “Cosenza Sud”. In cantiere proposte su Sanità e sviluppo territoriale

COSENZA – Sarà dedicato a Roberta Lanzino il viaggio del Trenino della Sila in programma domenica 6 marzo e, con lei, a tutte le vittime di violenza sulle donne e sui minori. La corsa speciale “In treno con Roberta” è una iniziativa voluta ed organizzata da Ferrovie della Calabria, Regione Calabria e Fondazione Lanzino.

Prima di intraprende il viaggio che attraverserà uno dei suggestivi paesaggi del parco della Sila, alle ore 10.00 i partecipanti si incontreranno alla stazione di Camigliatello per un incontro con i rappresentanti della Fondazione Lanzino che illustreranno le finalità dell’iniziativa; alle 10.30 prevista la partenza del treno speciale. Tra gli antichi vagoni, attraversando le valli imbiancate, in un paesaggio suggestivo, sarà narrata la storia di Roberta , brutalmente violentata e uccisa mentre cercava di raggiungere il mare. Era il 26 luglio del 1988. L’anno successivo per volontà dei suoi genitori Franco e Matilde Lanzino, nacque la Fondazione “Roberta Lanzino” che oggi gratuitamente accoglie donne e bambini vittime di violenza garantendo servizi quali: ospitalità, assistenza psicologica, legale, sociale, sanitaria e scolastica. A bordo del treno, i signori Lanzino presenteranno il programma della giornata e omaggeranno i viaggiatori con un libro della Fondazione Lanzino sulla vita di Roberta.

Il Comune di San Giovanni in Fiore, che patrocina l’evento, offrirà invece un “dolce” ricordo della giornata, Durante il percorso previsti momenti di riflessione e intrattenimento con la degustazione di prodotti tipici

Intensa la giornata di martedì otto marzo che comincerà a San Giovanni in Fiore con l’inaugurazione della mostra “Un petalo di Rosa per non dimenticare”, seguirà nel salone di rappresentanza di Palazzo dei bruzi a Cosenza l’incontro dal tema: “ Storie di donne” il confronto coinvolge l’amministrazione comunale e gli studenti delle scuole superiori. La giornata si chiuderà alle 21.00 con una manifestazione sulla piattaforma zoom promossa dall’associazione Esse con sede a Santo Stefano di Rogliano in cui si dibatterà sul ruolo della donna nella società attuale”. Si chiuderà venerdì 11 marzo con una iniziativa a Cetraro voluta dal liceo Lopiano e dagli IstititutoItis –Ipsia per un approfondimento sul ruolo e le attività della Fondazione Roberta Lanzino, in difesa delle donne e contro la violenza di genere. La Fondazione “Roberta Lanzino” lavora da anni all’interno delle scuole, in particolare è in itinere la ventunesima edizione del progetto: Pollicino e Alice- Adolescenti testimoni di parità- in cui tematica affrontata è stata la dipendenza affettiva. Dodici gli istituti superiori della Regione coinvolti, trentuno gli incontri già realizzati.