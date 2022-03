Provincia di Cosenza, i candidati alla presidenza sono tre

CATANZARO – I dati sono sempre più allarmanti: la Statale 106 continua a mietere vittime. Le ultime due alla vigilia del Consiglio Regionale convocato proprio per discutere della “superstrada della morte”. Solo il 15% dell’intero tratto calabrese è stato ammodernato e per il 30% non è ancora prevista una progettazione. Per quanto concerne, poi, alcuni tratti in fase di progettazione, soprattutto quello fra Sibari e Corigliano Rossano, continuano i contrasti fra istituzioni ed Anas.

Mozione unitaria in consiglio regionale

E il consiglio regionale della Calabria ha votato all’unanimità una mozione per chiedere al Governo di completare l’ammodernamento della Strada statale 106. Il documento è stato firmato dall’aula ed è stato promosso dal presidente del consiglio Filippo Mancuso che ha parlato di un’infrastruttura “che non è degna di un Paese civile come l’Italia. Il grado di inadeguatezza della 106 e il livello di rischio per l’incolumità di chi l’attraversa, sono francamente insopportabili. È tempo di dimostrare, con atti concreti e risorse adeguate, che la Statale 106 è una priorità da affrontare nell’interesse della Calabria, del Mezzogiorno e del Paese. Una politica che vuole improntate la sua azione alla parola dignità, citata 18 volte nel discorso di insediamento del presidente Mattarella, non può più distrarsi su questioni come questa”.

“Ha fatto bene il presidente Occhiuto – ha aggiunto Mancuso – a chiedere con forza di inserire la Statale 106 nelle opere finanziabili con le risorse del Pnrr. Le problematiche di questa arteria sono note e di antica data. Un percorso stradale di 491 km della fascia costiera ionica di Calabria, Puglia e Basilicata, il cui percorso più critico è quello calabrese di 415 km e che il rapporto Aci-Istat del 2021 sugli incidenti del 2020 – indica come la quinta strada più pericolosa d’Italia. Si evince – ha spiegato ancora Mancuso – che la Statale 106 ha necessità di un’urgente modernizzazione! E proprio con l’intento di trasformarla in un’infrastruttura sicura e di efficace collegamento tra la dorsale ionica calabrese e il resto d’Italia e d’Europa, si è mosso – su input del presidente del gruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri e dopo la discussione nella quarta Commissione presieduta dal collega Pietro Raso – l’intero Consiglio regionale È stata depositata sull’argomento, una mozione siglata dai capigruppo che può essere considerata il testo più avanzato sulla problematica “106” e che – se tutti noi la condividiamo – potrà diventare, a dibattito concluso, la mozione che oggi il Consiglio approverà – come spero e auspico – all’unanimità.