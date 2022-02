Lipu, una webcam live per monitorare un nido di cicogna bianca

RENDE – Il progetto Cicogna bianca Calabria, lanciato dalla sezione Lipu di Rende nel 2002 in collaborazione con e-distribuzione, si arricchisce di altre importanti collaborazioni grazie alla sensibilità di alcune aziende private. Un importante tassello si aggiunge dunque alle già tante iniziative messe in campo in questi anni dalla Lipu in Calabria per favore il ritorno della Cicogna bianca nella nostra regione, una specie che mancava dall’Italia e dalla Calabria da oltre 500 anni.

La Lipu infatti attraverso l’impiego di piattaforme nido, posizionate grazie ad e-distribuzione su pali e tralicci della stessa società elettrica, è riuscita ad attirare in Calabria 31 coppie di cicogne ed altre si spera possano arrivarne in questa nuova stagione riproduttiva e negli anni a venire. Ma questa volta l’iniziativa è davvero originale, forse unica in Italia, il cui valore non è solo di tipo protezionistico ma anche didattico-divulgativo, oltre che scientifico.

E’ stata posizionata una telecamera su uno dei 31 nidi di Cicogna bianca presenti attualmente in Calabria che fornirà riprese live in tempo reale semplicemente cliccando su un link e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, potrà collegarsi e ricevere sul proprio PC di casa o sul telefonino scene di vita naturale di una coppia di cicogna bianca.

In questo periodo ad esempio si potranno seguire le fasi di corteggiamento al nido e successivamente la deposizione delle uova, l’amorevole cura da parte degli adulti nell’allevare i piccoli sino all’involo. Tutto ciò è stato reso possibile oltre che da Lipu ed e-distribuzione, che da anni portano avanti il progetto Cicogna bianca Calabria, anche grazie alla società Agricola Mazza nella cui proprietà di Luzzi (Cs) ricade il nido e alla società Link Telecomunicazioni con sede in Rende che hanno supportato economicamente il progetto, senza il loro sostegno l’iniziativa non sarebbe stata possibile realizzarla.

Le immagini consentiranno di acquisire anche informazioni di tipo scientifico, sulle attività della coppia, sull’alimentazione, sui tempi di arrivi degli adulti al nido durante la presenza dei piccoli. Ma l’iniziativa consentirà anche ai naturalisti e volontari della Lipu di effettuare delle lezioni frontali sulla Cicogna bianca direttamente nelle classi scolastiche semplicemente collegandosi al link, uno strumento dunque dall’alto valore didattico oltre che protezionistico.

E in effetti il sito con questo sistema sarà monitorato h24 con registrazioni sulla micro SD e in caso di atti vandalici o di bracconaggio, che su alcuni siti in passato purtroppo si sono verificati, si potranno anche controllare e verificare le registrazioni da remoto.