Accusati di detenzione di stupefacenti: scarcerati due giovani rossanesi

COSENZA – È Giuseppe Bruno il nuovo segretario generale Usic (Unione sindacale italiana Carabinieri) della Provincia di Cosenza. Lo ha nominato nei giorni scorsi il segretario generale della Calabria, Francesco Di Nuzzo, che dal 2020 guida il sodalizio regionale. Il quarantunenne moranese è stato scelto – ha spiegato Di Nuzzo – per il suo «spessore professionale e umano, ma soprattutto perchè con la sua autorevolezza e l’attenzione che lo contraddistingue, potrà sicuramente guidare la provincia di Cosenza ed essere sentinella del territorio». In occasione del primo convegno calabrese dell’Usic, tenutosi a Lamezia Terme il 18 novembre dello scorso anno, alla presenza del segretario Generale, Antonio Tarallo, e quello aggiunto, Davide Satta, si è parlato dell’epocale passaggio dalla rappresentanza Militare alla futura, ma oramai imminente sindacalizzazione, naturale conseguenza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018; oltre che di tutte le attuali problematiche che la pandemia ha tracciato anche tra il personale della Benemerita che mai si è fermata. Nell’occasione si era prefigurata la nomina del Carabiniere moranese nel ruolo che oggi gli viene assegnato.

Chi è Giuseppe Bruno

Giuseppe Bruno vanta esperienze professionali nelle diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri nelle diverse regioni del nord, centro e sud Italia, nonché in una delle isole maggiori; è radicato nell’associazionismo sociale e culturale con una forte sensibilità al bisogno del territorio oltre che alla tutela dei diritti dei più deboli.

«Sono onorato di ricevere questo prestigioso incarico e sperando di fare bene non posso che ringraziare per la fiducia in primis il Presidente Enrico Bonavita, il Segretario Generale Antonio Tarallo e quello Regionale Francesco Di Nuzzo, nonché tutti i componenti del Consiglio Nazionale e Regionale, senza dimenticare i delegati della Provincia di Cosenza che sono sicuro mi supporteranno egregiamente in questa missione e tutti gli iscritti alla famiglia dell’U.S.I.C» ha dichiarato il neo segretario Provinciale.

Il compito della segreteria provinciale – ha aggiunto Bruno – sarà quella di essere al fianco di «quei colleghi che ogni giorno, con la dedizione che ha sempre contraddistinto il Carabiniere, offrono tutela alla cittadinanza e prestigio all’Arma. Nell’assumere quest’oneroso incarico – che non reputo di contrapposizione con chi ha per ruolo e/o incarico la direzione e la responsabilità dei vari Comandi Arma o chi ricopre ruoli di rappresentanza militare cui invio i miei cordiali saluti – mi rendo da subito disponibile a contribuire, qualora fosse nelle nostre peculiarità associative, a migliorare – ancor di più – la qualità della vita all’interno delle nostre caserme, privilegiando l’informazione e la vicinanza a ogni singolo collega che ne farà richiesta anche a quello non ancora iscritto all’Usic».