Il soccorso alpino ce l’ha fatta a portare in salvo il cane Jimmy

CASSANO IONIO (CS) – Un appello alla preghiera e un aiuto concreto per la popolazione dell’Ucraina che sta vivendo una situazione drammatica che avrà ripercussioni non solo militari. “Molti civili sono e saranno infatti sempre più coinvolti nei bombardamenti – scrive la Caritas – che stanno colpendo diverse città del paese. C’è inoltre molta preoccupazione per l’enorme numero di profughi che sta cercando di lasciare le proprie città e le proprie case, per trovare riparo in altre zone dell’Ucraina o nei Paesi confinanti.

Forte è il monito del nostro Vescovo, Mons. Francesco Savino – ricorda don Mario Marino, direttore della Caritas della diocesi di Cassano – il quale afferma che “la pace è per i cristiani il frutto stagionato della Pasqua di Cristo, non la conseguenza di una mera responsabilità etica del cristiano”.

Proprio su sollecitazione del pastore della diocesi cassanese, la Caritas diocesana si unisce a Caritas Italiana per stare accanto a quella in Ucraina ed alla popolazione tutta, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per rispondere ai bisogni più urgenti e avviando una raccolta fondi per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale.

In Ucraina, ora più che mai, hanno necessità di rifornimenti e attrezzature per rispondere all’attuale emergenza. In particolare servono: generi alimentari, prodotti per l’igiene e medicinali. Resta prioritaria anche la fornitura di acqua potabile, così come la distribuzione di materiale per garantire il riparo e il riscaldamento delle famiglie, considerate le rigide temperature invernali.

Accogliendo l’invito del Papa, la Caritas diocesana ha rivolto un a appello a rispondere “all’insensatezza della violenza”, “alla follia della guerra” con “le armi di Dio”, dedicando il 2 marzo, mercoledì delle ceneri, alla preghiera e al digiuno per la conversione dei cuori e per invocare il dono della pace.

Le donazioni possono giungere, con Causale “Emergenza Ucraina”, tramite Conto Corrente Postale numero: 13001870 Intestazione:Curia Vescovile di Cassano all’Jonio o Bonifico Bancario: Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. IBAN: IT53 K030 6909 6061 0000 0002 920

Banco Posta IBAN: IT37 V076 0116 2000 0001 3001 870.