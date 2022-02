Camigliatello silano: concluso il corso per tecnici di soccorso in pista

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – “Spezzano Sila è stata individuata dalla Regione Calabria e dall’Asp di Cosenza per realizzare una Casa di Comunità”. Ad annunciarlo è il sindaco del comune presilano, Salvatore Monaco con un post sul proprio profilo di Facebook. Monaco ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto perché, come lo stesso ha scritto nel post “la realizzazione di questo importante presidio sanitario darà risposte in termini di servizi sanitari a tutto il territorio, non solo comunale” . L’investimento previsto è di 1 milione e 600 mila euro. Queste nuove strutture socio-sanitarie, entreranno a fare parte del Servizio Sanitario Regionale. Secondo il PNRR, la Casa della Comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici.

La Casa della Comunità è finalizzata a costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento. Tra i servizi inclusi è previsto, in particolare, il punto unico di accesso (PUA) per le valutazioni multidimensionali (servizi sociosanitari) e i servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari secondo un approccio di medicina di genere. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziani e fragili, variamente organizzati a seconda delle caratteristiche della comunità specifica.