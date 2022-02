CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Prosegue senza sosta l’intensa attività di monitoraggio e controllo ambientale nei comuni dell’alto ionio cosentino. Stamane i militari della guardia costiera di Corigliano Calabro hanno posto sotto sequestro un’area di 600 metri quadrati dove sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati.

Nello specifico, in una località litoranea del comune di Corigliano Rossano, appartenente al pubblico demanio marittimo, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti derivante da lavorazioni edili (cartongesso, mattoni ecc), cumuli di residui di potatura e rifiuti di vario genere (plastica, vetro ecc.), dando vita ad una vera e propria discarica abusiva. La fattispecie in parola, integrante il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ha fatto si che gli uomini della guardia costiera eseguissero il sequestro a carico di ignoti volto ad evitare la continuazione di tale condotta illecita, impedendo ulteriori pregiudizi in danno all’ambiente.