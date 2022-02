Tarsia, scattano i sigilli alla pista – autodromo

TARSIA (CS) – I carabinieri forestali di Cerzeto, della Stazione di Terranova da Sibari e gli uomini del Commissariato di Castrovillari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di una vasta area adibita ad autodromo nel Comune di Tarsia. Al sequestro degli oltre dieci ettari di superficie situati in località “Scuse – Scorciapecora” si è giunti a seguito di una attività che nel tempo ha visto impegnate le diverse forze di polizia in accurate indagini relative al sito.

Nel fondo in questione caratterizzato da una Pista-Autodromo, nelle disponibilità di un soggetto del posto, sono state accertate diverse violazioni alla normativa ambientale in quanto l’area, posta in prossimità del “Lago di Tarsia” e ricadente nella fascia di rispetto di 150 metri dal fiume Crati, è sottoposta a vincolo paesaggistico/ambientale.

In particolare si è accertato che all’interno di essa, area questa in parte privata, in parte di proprietà comunale e demaniale, oltre alla pista sono state realizzate opere edilizie quali fabbricati in calcestruzzo e in metallo, in assenza di autorizzazione e permesso di costruire. Inoltre nell’intera area e in un magazzino realizzato al suo interno sono stati rinvenuti, sparsi in maniera miscelata e depositati su suolo nudo, numerosi rifiuti “speciali” come pneumatici fuori uso, pannelli coibentati, materiale plastico, oltre a numerosi autoveicoli, motocicli e pezzi di ricambio. Oltre al sequestro dell’area si è, pertanto, denunciato l’uomo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per violazioni alla normativa edilizia.