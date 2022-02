CASSANO ALLO IONIO (CS) – Ignoti si sono introdotti nelle Grotte di Sant’Angelo di Cassano Ionio distruggendo il sistema di ingresso. I malviventi, inoltre, hanno forzato anche i contatori dell’energia elettrica danneggiando l’impianto.

Ferma condanna del sindaco di Cassano Ionio, Gianni Papasso, nei confronti del gesto. “I responsabile dovrebbero solo vergognarsi – ha commentato il primo cittadino – stiamo lottando e lavorando senza sosta per dare un futuro, alla nostra cassano che ha bisogno di ripartire dopo il Covid e non abbiamo di certo bisogno di delinquenti che hanno tempo – conclude Papasso – di distruggere i beni pubblici”.

Le grotte di Sant’Angelo sono chiuse da circa 5 anni per problemi di natura idrogeologica. La caduta di alcuni massi dal costone sovrastante infatti ha comportato la chiusura. Il progetto finanziato dalla regione Calabria ora prevede la messa in sicurezza dell’area e la successiva riapertura. Nel giro di qualche mese dovrebbe essere possibile tornare a visitare questo patrimonio naturalistico a meno che l’accaduto non comporti ritardi.