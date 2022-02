Lavori sulla statale 107 Silana Crotone, da domani si transita a senso unico

LAINO BORGO (CS) – Il vicoletto del sentimento, nel cuore del centro storico di Laino Borgo, è diventato uno spazio romantico non solo per gli innamorati nel giorno della festa di San Valentino, ma un momento di sosta per riflettere sull’amore in generale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mariagelinna Russo, ha preso spunto dalla festa degli innamorati per rendere il vicoletto del sentimento una occasione di sosta e riflessione sul senso vero dell’amore verso tutti, in particolare i sofferenti, gli anziani ma anche gli adulti, i giovani e le famiglie.

«Volersi bene – ha sottolineato il sindaco Mariangelina Russo – e consolidare l’unione nel percorso tortuoso della vita che mai come in questi anni di pandemia ci ha segnato, vuol dire riflettere sull’amore che è il vero filo conduttore di ogni esperienza terrena: tenersi per mano, affrontare le difficoltà, vivere nel rispetto per gli altri e per quello che ci circonda, ci permettere di far crescere intere generazioni con uno sguardo sempre nuovo ed attento alle cose semplici che ci circondano».