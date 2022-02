“In questo luogo è obbligatorio baciarsi”: la romantica iniziativa di Rota Greca

COSENZA – A fine mese sarà la volta della Sila3Vette, anche quest’anno unica Winter Challenge che si disputerà in Italia. Il prezzo pagato alla pandemia dagli eventi di massa è stato ancora alto, ma la manifestazione calabrese si conferma come una delle più sicure, con un ferreo rispetto dei protocolli sanitari in vigore il che non è semplice considerando che parliamo di una gara che si dipana nell’arco di più giorni.

Sarà questa l’edizione della grande novità del percorso “Aria”, di 250 km con un dislivello superiore agli 8.500 metri, che congiunge l’anello della Sila Grande nel cosentino a quella Piccola nel catanzarese. Il nome deriva da recenti studi che hanno stabilito come in questo territorio ci sia l’aria più pulita d’Europa. Si tratterà di una “edizione zero”, rigorosamente a inviti, ma per gli altri ci sarà sempre una vasta scelta.

Si va infatti dal percorso di 140 km per 5.500 metri di dislivello, ora aperto a tutti dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, a quello Ultra di 80 km per 2.600 metri, poi la 40 Plus Challenge con 1.250 metri di dislivello e anche la 21 km per 680 metri. Scelte quindi adatte a ogni tipo di corridore, ricordando che la Sil3Vette è un evento riservato a podisti (in gara con le ciaspole), biker (in sella alle Fat bike), fondisti di sci e anche gli specialisti di corsa con i cani.

Iscrizioni e info

Un’importante novità riguarda le iscrizioni: proprio considerando le incertezze delle settimane scorse è stato deciso di prorogare le iscrizioni fino al 20 febbraio, ma bisogna fare presto perché sono rimasti pochi posti a disposizione in ogni disciplina. Le quote di adesione sono 350 euro per la 250 km; 250 euro per la 140 km; 200 euro per l’Ultra di 80 km; 130 per la 40 km e 60 euro per la 21 km. Ancora da fissare in base all’affluenza e ai protocolli in vigore, l’orario di partenza: la 250 scatterà comunque nella giornata di giovedì 24 febbraio, la 140 km il mattino dopo, mentre al pomeriggio toccherà a 80 e 40 km.

Per informazioni: Asd Tmc360 Sport, tel. 0984.1862770, 334.6732636 e 392.2063250, http://sila3vette.com