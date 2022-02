CARIATI (CS) – Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rivolto a 20 over 65 con elevato grado di non autosufficienza, residenti nei 7 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (Cariati, Bocchigliero, Campana, Scala Coeli, Terravecchia, Mandatoriccio e Pietrapaola). Si cercano cooperative sociali con esperienza nel settore a cui affidare il servizio. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 1° marzo.

Il sindaco di Cariati, Filomena Greco informa che “l’avviso pubblico si inserisce nel Piano d’intervento distrettuale per la non autosufficienza annualità 2014 che si pone come obiettivo quello di ampliare e consolidare il sistema di offerta domiciliare nei percorsi di cura o d’intervento socio assistenziale e socio-sanitario nei confronti di persone con disabilità grave, favorendo la permanenza nel proprio ambiente familiare”.

Si tratta di “anziani non autosufficienti, inseriti in un contesto familiare e sociale capace di collaborare o integrarsi con il servizio; malati in fase terminale; persone affette da patologie invalidanti, da incidenti vascolari acuti, da infermità post-trauma; persone con gravi stati comportamentali associati alla malattia di Alzheimer. È a queste persone che è rivolto il servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) mirato a garantire un’assistenza socio-sanitaria continuativa o per periodi limitati, che consenta alla persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente di rimanere il più possibile nel proprio ambiente di vita”.

Al servizio di ADI sono ammessi i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n.2, anziani in età pensionabile non autosufficienti; anziani in età pensionabile autosufficiente ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale; malati terminali, o soggetti con temporanea inabilità privi di un’adeguata rete di supporto familiare.

Più di 65 anni con limitazioni di autonomia; meno di 65 anni con patologia assimilabili all’età anziana (Parkinson, Alzheimer,ecc.), altre persone con meno di 65 anni con particolari necessità di assistenza dovute a condizioni assistenziali e sociali valutati dai servizi sociali. Si rivolge a loro il Servizio SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), che comprende un insieme di prestazioni domiciliari ed extradomiciliari, volte alla cura della persona disabile, dei suoi bisogni relazionali e del suo ambiente domestico. L’assistenza ai disabili gravi e gravissimi è concessa ai cittadini residenti nel distretti la cui autonomia sia anche temporaneamente compromessa da uno stato di malattia o di invalidità che comporti la perdita parziale o totale dell’autosufficienza sia a carattere temporaneo che permanente; dall’assenza di una adeguata rete di sostegno familiare e sociale, in presenza di condizioni di disagio fisico e psichico, tale da determinare situazioni di solitudine ed isolamento.