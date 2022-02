PRAIA A MARE (CS) – Questa notte alle 2:00 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta a Praia a Mare, in via Roma, per un incidente stradale. Un alfa romeo Giulietta, per cause in via di accertamento, è sbandata incastrandosi fra due alberi. L’opera dei Vigili del fuoco è valsa all’estrazione del ferito, Enzo Cosenza di 25 anni, dall abitacolo dell’autovettura. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Praia dove è avvenuto il decesso. Sul posto i carabinieri di Scalea e il 118.