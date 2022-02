Dipignano, attacco alla maggioranza “incapaci di intercettare fondi PNRR”

COSENZA – Si rinnova anche per il 2022 l’impegno dei farmacisti al fianco del Banco Farmaceutico per aiutare le persone indigenti che non hanno la possibilità di acquistare medicinali. La 22^ “Giornata di Raccolta del Farmaco” coinvolgerà 5mila farmacie e oltre 17mila farmacisti in tutta Italia fino a lunedì 14 febbraio

“In Italia, nel 2021, circa 600mila persone in condizione di povertà sanitaria non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno e sono state costrette a rinunciare a visite mediche e prestazioni sanitarie per motivi economici”, spiega Fofi, Federazione degli Ordini dei Farmacisti”.

Partita già lunedì 8 febbraio, fino al giorno di San Valentino in 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia, sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

A Cosenza e provincia, la raccolta si terrà in circa 40 farmacie sabato 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 31 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021, sono state raccolte 3200 confezioni di farmaci (pari a un valore di 25000 euro) che hanno aiutato 2911 ospiti di 31 enti. In Calabria, nel 2021, sono state raccolte 5620 confezioni di farmaci in 76 farmacie, pari a un valore di 43000 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 5000 persone aiutate da 45 realtà caritative del territorio regionale.

«La Giornata di raccolta del farmaco – sottolinea la dott.ssa Annalisa Filice, delegato territoriale del Banco farmaceutico di Cosenza – è un momento di condivisione del bisogno di cura di chi è indigente. Sul nostro territorio sono presenti tante realtà che, attraverso l’opera di raccolta e ridistribuzione dei farmaci compiuta dal Banco Farmaceutico, riescono a rispondere al bisogno di cura. Donare, in questo momento storico, è ancora più importante perché le fasce di povertà, come sappiamo, si allargano ogni giorno di più».

Ecco l’elenco farmacie aderenti:

