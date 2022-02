Spezzano della Sila, 42enne arrestato per stalking e maltrattamenti

CARIATI (CS) – Dragaggio della gabbia e dell’imboccatura del Porto turistico-peschereccio. È stato, questo, il tema dell’incontro tenutosi nel primo pomeriggio di oggi tra il Sindaco Filomena Greco ed i pescatori di Cariati. Portare a soluzione il problema che impedisce da troppo tempo la regolare mobilità delle imbarcazioni. Per i presenti all’incontro, al quale ha partecipato anche il Presidente del Flag I Borghi Marinari Cataldo Minò, la questione non è più procrastinabile. Ringraziando i pescatori per la disponibilità e collaborazione fattiva, il Primo Cittadino ha informato che, nell’ambito delle iniziative portate avanti sin dal suo insediamento, l’Amministrazione comunale ha richiesto già nelle scorse settimane un incontro con il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto e con l’assessore al ramo Fausto Orsomarso. I presenti hanno concordato di ritrovarsi nuovamente per fare il punto della situazione. L’incontro si terrà martedì 1° marzo negli uffici dell’area tecnica.