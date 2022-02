Nuovi uffici di prossimità giudiziaria nel cosentino: “periferia più vicina allo Stato”

RENDE – Scrive il saggista statunitense Anthony Robbins “Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”, che tradotto in parole meno sentimentali ed enigmatiche suona come un monito a compiere deliberatamente tutte le azioni di cui si è capaci, in quelle brevi finestre temporali, nel breve volgere di quegli istanti slegati dal granito dell’immutabile, che ci vengono offerti per scalzare il corso delle cose. Tutte annodate, le nostre scelte a quelle delle altre persone. Tutti connessi, gli uni gli altri. E la storia di Niccolò sembra cristallizzare queste considerazioni.

Costretto a dire a addio alla sua maestra Antonia, alla quale lo lega un innato affetto, insieme ai suoi compagni, durante funerali a Rende, affida l’ultimo saluto alla sua guida, “madre” e insegnante insieme, legandolo ad un palloncino bianco, che si alza in pieno centro, per poi sparire nel freddo bianco degli ultimi giorni del 2021. Almeno sembra. Perché quella particolare combinazione di lattice ed aria consegna l’appunto con i pensieri di un bambino di terza elementare nelle mani di chi quel biglietto non se l’aspettava davvero: un perfetto sconosciuto, lontano chilometri, ma che non riesce comunque a non sorprendersi e che, quasi inconsapevolmente, risponde con un’azione concreta a quello che crede essere un segno della sorte. Il resto della storia lo trovate raccontato in poco meno di otto minuti nella pagina video del nostro Diario. Sembra una storia fatta apposta per chi al destino ci crede e anche per chi continua scrivere la propria vita ogni giorno, convinto che non ci sia null’altro che la propria volontà che si impone sui passi del cammino.