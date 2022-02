Tragico incidente ad Oriolo: auto si ribalta, morto il conducente

MORMANNO (CS) – Oltre 6mila dosi inoculate e percentuali, rispetto alla popolazione residente, tra le più virtuose del distretto sanitario Esaro – Pollino. Mormanno crede fortemente nell’efficacia dei vaccini per il contrasto alla diffusione del Covid 19 e lo confermano i numeri delle dosi somministrate rispetto alla popolazione.

Sono 2.239 prime dosi somministrate (pari all’88,36%), 1.960 di seconde dosi (77,35%) e quasi 1.800 dosi booster (70,35%) con una percentuale in netta crescita nelle ultime settimane e nuove prenotazioni per i prossimi giorni che sottolineano «la grande attenzione della popolazione al vaccino – ha dichiarato il sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina – e alla sua necessità per contrastare il Covid 19 e la sua diffusione sul territorio e la salvaguardia di tutti»

Dati che confermano la giusta intuizione, avuta dall’Amministrazione Comunale e condivisa e sostenuta dalla Direttrice del Capt di Mormanno, Marilena Morano, dal Direttore del Distretto Sanitario Esaro-Pollino, Franco Di Leone, e dal Commissario Asp Vincenzo La Regina, di aprire un centro vaccinale presso l’Ospedale di Mormanno che oggi viene confermata dai numeri sulla vaccinazione che sottolineano la giusta strada intrapresa.

Risultati che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro costante del centro vaccinale con i medici, infermieri ed amministrativi, con la collaborazione dei medici di medicina generale che hanno garantito anche la somministrazione domiciliare per i più fragili e gli anziani, al farmacista che ha dato una notevole spinta per la dose booster recuperando, attraverso la corretta informazione, anche alcuni scettici tra la popolazione, e poi grazie ai cittadini che hanno scelto la strada del vaccino per contrastare il Covid 19 e la sua diffusione.

Nel weekend appena trascorso sono state 100 le seconde dosi somministrate sui bambini in età pediatrica che rafforza la «capacità di protezione di tutte le fasce della popolazione che appartengono alla nostra Comunità. Un lavoro costante e capillare per metterci al sicuro da questo virus subdolo che ci ha cambiato la vita negli ultimi due anni – ha concluso Regina – e che speriamo presto di sconfiggere con i vaccini e una grande attenzione alle regole basilari per evitare rischi di contagio».

Per la costante risposta dei cittadini alle sollecitazioni al rispetto delle regole anti contagio e il lavoro dei sanitari e volontari per assicurare i vaccini, a tutti, il primo cittadino di Mormanno, ha voluto rinnovare il suo «grazie di cuore a quanti, insieme a noi, continuano a lavorare per tutelare e preservare la salute dei Mormannesi».