Sparatoria a Diamante, due persone portate in caserma

LONGOBUCCO (CS) – “Abbiamo portato avanti la proposta progettuale, ponendola all’attenzione del Parco Nazionale della Sila, che ha sposato in pieno il progetto, finanziandolo e realizzandolo completamente. Solo lavorando in sinergia, come in questo caso, è stato possibile raggiungere tali obiettivi”. Così Serafino Greco presenta il ‘Museo dell’Artigianato, degli Antichi Mestieri e della Difesa del Suolo’: “All’Ente Parco Nazionale della Sila, da parte mia e degli ex assessori, nonché da tutti i longobucchesi va un ringraziamento, per l’attenzione che ha sempre dimostrato verso la nostra comunità. Oggi finalmente il progetto vede la luce e non possiamo che esserne felici, poichè tale tecnologia è utilizzata in pochissimi musei della Calabria e quello di Longobucco sarà pioniere in tal senso. Tutto questo lo rende un museo unico nell’hinterland di cui andare fieri”.

Si tratta dell’installazione di una modernissima tecnologia utile per i tanti turisti che arrivano a visitare la struttura di via Roma. L’idea è stata quella di modernizzare e rendere fruibile ai visitatori la visita, attraverso la “Vibro Acustica Strutturale” (HST), che catturerà ancor di più la curiosità all’interno delle struttura museale e allo stesso tempo ottimizzerà la presenza del personale. Un sistema che potrà essere interfacciato a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth o di uscita analogica. Una tecnologia ad alto contenuto innovativo che sfrutta l’impiego di attuatori piezoelettrici, per l’emissione di musica, annunci, voce e suoni.

“Tutto ciò farà sì – spiega Greco – che il nostro Museo si arricchisca proiettandosi in una nuova dimensione. Un luogo dove tutti, grazie ad uno Smartphone ed apposita APP, potranno essere guidati per conoscere la storia del nostro meraviglioso borgo e degli oggetti e delle preziose collezioni presenti nel Museo. Un ultimo ringraziamento al personale che quotidianamente con passione ed amore si dedica alla struttura museale, curandone le esposizioni impeccabilmente e guidando i visitatori che giungono a fare visita. Le belle sorprese e le novità non finiscono qui per quanto riguarda il “settore turismo”. Tanti altri progetti pensati durante la nostra legislatura, vedranno la luce a breve”.