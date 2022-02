Vaccini: partono da Amantea i Vax Day per migranti e senzatetto

CORIGLIANO ROSSANO – Carenza di personale allo Spoke di Corigliano Rossano ed in particolare, al Pronto Soccorso di Rossano: sono solo sei i medici costretti a coprire tutti i turni dopo che, negli ultimi mesi, due colleghi sono stati messi fuori gioco da seri problemi di salute. La richiesta da parte dei dirigenti di inviare altri medici per rinforzare l’organico è rimasta finora inascoltata e nel Pronto Soccorso rossanese si vive una situazione di grande difficoltà. Il reparto d’emergenza infatti, è quotidianamente preso d’assalto e 6 medici sono troppo pochi per far fronte a tutte le esigenze. Tra le criticità segnalate all’interno del Pronto soccorso anche le aggressioni al personale medico e paramedico senza dimenticare l’emergenza Covid e i protocolli da seguire.

Il caso degli infermieri

Intanto il commissario dell’Asp di Cosenza, La Regina, preso atto della segnalazione degli infermieri del Pronto soccorso di Rossano ha immediatamente attivato l’Ufficio Unico della Sicurezza dell’ASP nella persona del Responsabile Dott. Vincenzo Pignatari per verificare mediante sopralluogo ed AUDIT interno le problematiche esposte. Sono stati inoltre convocati per martedì 8 Febbraio, il direttore sanitario aziendale dott. Luigi Muraca, il direttore sanitario del PO di Rossano Dott. Pierluigi Carino e il Direttore del Dipartimento Emergenza – Urgenza Nicola Straface, per valutare le risultanze dell’AUDIT dell’ Ufficio Unico della Sicurezza.