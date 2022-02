SAN DONA’ DI PIAVE (VE) – Antonio Zangaro, il 30enne di Corigliano, dopo quasi 6 mesi dalla sua sparizione è stato ritrovato in Veneto. Era seduto su una panchina nel comune di San Donà di Piave e ora può finalmente tornare a casa. Di lui si erano perse le tracce dallo scorso mese di Agosto quando, dopo essersi recato a cena a casa dei genitori, era letteralmente scomparso nel nulla. Si era allontanato senza dare spiegazioni, dopo un breve periodo in cui era apparso turbato. E nonostante gli appelli della famiglia e del padre Francesco, che aveva chiesto aiuto con una serie di appelli anche in TV per riportarlo a casa, del giovane non si avevano più notizie. La paura della famiglia, ed in particolare del papà Francesco, è che dietro la sua sparizione ci fosse la mano di una setta religiosa che lo avrebbe plagiato. Ad avvalorare la tesi della famiglia c’erano anche una serie di messaggi sul cellulare scambiati con i membri di questa comunità, che si trovava a Palermo, dove il giovane si sarebbe anche recato per un breve periodo. Il padre, tornato dalla Germania dove si era trasferito con la famiglia e dove lo stesso Antonio ha vissuto lavorando come cameriere, si era recato personalmente in Sicilia per cercarlo senza alcun esito. Dopo le prime ricerche avviate in Germania, i genitori avevano formalizzato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Corigliano.