Tanta neve sulla strada, bloccati su un bus in Sila per 5 ore “grave ritardo”

MORMANNO (CS) – Il primo cittadino Giuseppe Regina ha disposto da oggi e fino al 12 febbraio compreso, la sospensione della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, a seguito della crescita dei contagi da Covid 19 che in questo particolare momento si diffonde soprattutto tra i ragazzi in età scolare. A Mormanno sono attualmente 36 i casi di positività accertata sul territorio comunale e 60 le persone in isolamento domiciliare. “Un provvedimento sofferto – scrive il sindaco – ma preso nell’interesse della collettività e per contenere quanto più possibile la diffusione esponenziale del virus nella popolazione”.

Regina, ha firmato l’ordinanza che punta a «prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di Mormanno, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19» attivando le forme previste della Dad dal 2 al 12 febbaio dopo aver consultato la Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo la quale ha condiviso totalmente la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Si richiede alle scuole, nella propria autonomia organizzativa, di «garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità e degli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi di legge e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi speciali». L’amministrazione comunale si riserva di prolungare il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza «qualora la condizione di incertezza sanitaria dovesse peggiorare».