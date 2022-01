Tragedia a Lorica, la Procura di Cosenza sequestra la cabinovia

CASSANO IONIO (CS) – Domani mattina, dopo più di un mese, anche a Cassano Ionio gli studenti torneranno in classe, in presenza. In un primo momento, infatti, era stato deciso di riaprire il 31 gennaio, ma pochi giorni fa, in considerazione del miglioramento dei dati relativi al contagio, il sindaco Gianni Papasso, in accordo con i dirigenti scolastici, ha preferito anticipare di una settimana.

Alcune scuole, però, rischiano di chiudere, non per il Covid, ma per mancanza di alunni. Per questo il primo cittadino, insieme all’assessore alla pubblica istruzione Annamaria Bianchi, ha deciso di scrivere una lettera rivolta ai genitori degli studenti che frequentano la terza media invitandoli ad iscrivere i figli ad istituti scolastici di Cassano.