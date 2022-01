Paola: proseguono i lavori per la postazione 118 all’ospedale San Francesco

LORICA (CS) – I vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) hanno lavorato diverse ore per recuperare alcuni dipendenti dell’impianto di risalita di Lorica, in particolare sei persone che si trovavano in due cabine tra i piloni 2 e 6 sospese ad alcune decine di metri dal suolo. L’impianto infatti è stato bloccato per ragioni di sicurezza e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco Saf per riportarli a terra.

In seguito all’incidente infatti, avvenuto a Pedace, in località Cavaliere, nel quale ha perso la vita l’ing. Marcelli l’impianto è stato bloccato a scopo precauzionale e di conseguenza è stato disposto il fermo delle cabine, a bordo delle quali però, si trovavano sei addetti alla gestione dell’impianto che stavano facendo le verifiche prima dell’apertura. I vigili del fuoco sono riusciti a metterli in salvo e in sicurezza e dopo averli raggiunti li hanno portati a terra.