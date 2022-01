FdC, cordoglio per la scomparsa dell’ingegnere Marcelli: “una tragica fatalità”

COSENZA – Ferrovie della Calabria in lutto, esprime dolore e sgomento per la morte prematura dell’ing. Alessandro Marcelli. Con una breve nota FdC scrive “questa mattina ci ha lasciati l’amico carissimo, l’ing. Alessandro Marcelli, morto a Lorica per una tragica fatalità. L’ing. Marcelli, 58 anni, era il direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria ed ora aveva assunto anche l’incarico di direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello. Tutta FdC si stringe intorno alla moglie e ai due figli che Alessandro ha lasciato prematuramente”.

Cordoglio e dolore anche dalla segreteria regionale della Calabria del S.L.M. FAST CONFSAL Autoferrotranvieri – TPL, che “esprime il più sincero e profondo cordoglio per la tragedia avvenuta stamattina negli impianti di risalita di Lorica dove ha perduto la vita l’Ing. Alessandro Marcelli. Alessandro, così ci piace ricordarlo in questo doloroso momento, persona rispettata e stimata da tutti per la sua grande umanità e disponibilità al confronto, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di stare al suo fianco, non dimenticherà mai il suo valore di Dirigente ma nello stesso momento di uomo e amico sincero. Esprimiamo la nostra vicinanza alla moglie, ai figli e tutta la famiglia per l’immane tragedia”.

Cavallaro (Cisal): ennesima tragedia, potenziare sicurezza e prevenzione

“Ennesimo incidente sul lavoro. Ennesima tragedia”. Lo dichiara il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro: “questa volta in Calabria, a Lorica nel cosentino dove il responsabile degli impianti di risalita ha perso la vita, per cause che sono ancora in corso di accertamento, mentre eseguiva un controllo alla partenza delle cabine. Nell’esprimere il cordoglio di tutta la Cisal alla famiglia dell’uomo deceduto, e in attesa che gli organi preposti accertino la dinamica dell’incidente mortale ed eventuali responsabilità, ribadiamo con forza la necessità di potenziare la sicurezza e la formazione con un adeguato stanziamento di risorse economiche e di personale”.