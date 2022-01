Reati ambientali nel Parco della Sila, scatta il piano operativo

COSENZA – Contagi in calo nell’area del Pollino in quasi in tutti i centri. Rispetto ai dati di una settimana fa il numero di positivi è sensibilmente calato e proseguono le giornate dedicate alla vaccinazione e gli screening rivolti agli studenti e al personale scolastico. Solo il comune di Saracena fa registrare un dato in controtendenza. Da lunedì, intanto, in tutti i comuni gli alunni torneranno fra i banchi.