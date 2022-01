Chiude a Paola l’hub vaccinale al Palatenda, Di Natale chiede “perchè?”

CETRARO (CS) – Si sono concluse in tutto il mondo le elezioni per il rinnovo dei Comites, i comitati per gli italiani all’estero. Dal 1985 questi organismi rappresentano i nostri connazionali nel mondo nei rapporti con le Sedi diplomatico-consolari, contribuendo ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della loro comunità di riferimento, promuovendo iniziative dedicate ai giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale e al tempo libero.

A Monaco di Baviera, tra i candidati eletti c’è anche il giovane calabrese, originario di Cetraro, Salvatore Bufanio, da diversi anni vicino alla comunità italiana residente proprio nella capitale bavarese. Bufanio è web manager con esperienza decennale nel campo della comunicazione, del giornalismo e dei new media. Autore televisivo e pubblicitario. Ha ideato “Buongiorno Monaco“, il portale per gli italiani che vivono a Monaco di Baviera. Scrive, tra l’altro, per l’autorevole Corriere d’Italia.

Bufanio si è presentato alle elezioni per il rinnovo del Comites di Monaco di Baviera come capolista di “In- Rete”, risultando il secondo candidato più votato tra tutti gli eletti, totalizzando 119 preferenze, secondo solo alla presidente in carica, Daniela Di Benedetto (122 preferenze). Ma aldilà delle preferenze raggiunte, Bufanio ci tiene a sottolineare che “sarà un grande lavoro di squadra nell’esclusivo interesse dei cittadini che questo Comites rappresenta”. Tra gli obiettivi che si era prefisso già in campagna elettorale e che intende perseguire adesso da candidato eletto ci sono la promozione delle attività svolte dal Com.It.Es. e di tutte le iniziative che lo stesso metterà in atto a favore dei connazionali che vivono nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera; il coinvolgimento di una fascia molto più ampia di comunità, includendo anche chi, purtroppo, ancora oggi non conosce questo organo a disposizione degli italiani residenti all’estero. La priorità sarà quella di “fare davvero rete“, un concetto nel quale Salvatore Bufanio crede molto e che metterà in pratica giorno dopo giorno, conscio del fatto che una grande comunità insieme può fare grandi cose.