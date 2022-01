SANTA SOFIA D’EPIRO (CS) – Dopo aver rubato alcuni infissi in alluminio (per un valore di euro 1.500 euro), asportati presso un magazzino in località Cavallodoro, due giovani originari della Romania, di cui uno minorenne, si sono lanciati in una folle corsa per le contrade e le strade di Santa Sofia d’Epiro a bordo di un furgone Ford Transit tallonati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Marco Argentano che, impegnati in un servizio preventivo di controllo del territorio arbereshe, li hanno intercettati, inseguiti e infine fermati dopo alcuni chilometri. Nel tentativo di garantirsi la fuga i due hanno anche speronato un’autovettura in movimento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’auto speronata, se non lo spavento per quanto accaduto ed il danneggiamento della carrozzeria.

Dopo aver bloccato il furgone i due giovani sono stati sottoposti a minuziosa perquisizione personale e veicolare. I militari hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm, immediatamente sequestrato, e rinvenuto la refurtiva all’interno della cabina del furgone. Portati in caserma i due giovani sono stati generalizzati. Il più grande, di anni 20 con precedenti penali ed il minore di anni 17, entrambi originari della Romania ma domiciliati nel lametino. Entrambi sono stati denunciati per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, mentre per il più grande è scattato l’arresto in flagranza di reato di rapina impropria. Terminate le formalità di rito, il maggiorenne è stato tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari in attesa del rito per direttissima mentre il minore è stato affidato agli esercenti potestà genitoriale. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.