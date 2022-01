Minaccia e perseguita un’altra ex. Scatta l’arresto per lo stalker recidivo a Corigliano

AMENDOLARA (CS) – Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Strada provinciale 153 (la vecchia Strada Statale 106 Ionica), in contrada Tarianni, nel Comune di Amendolara dove una donna ha perso la vita. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 126 guidata dalla donna ed un furgone si sono scontrati. A seguito del violento impatto l’auto guidata dalla donna è finita fuori strada, finendo la sua corsa tra la vegetazione.

Per la condecente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, per la messa in sicurezza del sito e delle vetture, mentre ai carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico il compito di effettuare tutti gli adempimenti di competenza e verificare l’esatta dinamica dell’incidente.