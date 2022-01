SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Tragico incidente stradale questa mattina sulla Strada Statale 107 “Silana-Crotonese”, al km 87+800, nei pressi dell’uscita nord di San Giovanni in Fiore. Il bilancio è di una vittima, Domenico Talarico e due persone rimaste ferite. L’impatto ha visto coinvolte due auto, una Suzuki Vitara ed una Fiat Panda. la dinamica è al vaglio. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, un’ambulanza del Suem 118 ed il personale dell’Anas. Il traffico è bloccato tra la zona sud e nord di San Giovanni in Fiore e la circolazione viene deviata sulla viabilità comunale.

Il cordoglio del sindaco Succurro

“Domenico Talarico è venuto a mancare a seguito di un brutto incidente stradale. Era il papà di Teodoro, un lavoratore comunale della Legge 15 che si occupa di rendicontazioni nell’Ufficio di ragioneria. Domenico, conosciuto come Zu Ruminucu, era una persona dall’animo buono, un uomo premuroso, gentile, un Signore con la maiuscola. Ne ho un ricordo vivo e speciale: da bambina mi faceva attraversare la strada da casa dei miei genitori fino alla scuola elementare Zappa, mi accompagnava come un nonno. Sono molto addolorata per questa grave perdita e, a nome di tutta l’amministrazione comunale, porgo le condoglianze ai familiari, cui siamo vicini con tutto il cuore”. Così il Sindaco di San Giovanni in Fiore con un post su Facebook