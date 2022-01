Scendono le temperature e la Sila torna ad imbiancarsi. Neve prevista a bassa quota

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Corigliano Rossano è assediata ormai da quasi un anno dai fenomeni incendiari ribattezzati come “l’anonima incendi”. Un escalation criminale che non si arresta: dopo il rogo che, due sere fa, ha mandato in fumo un capannone e cinque mezzi pesanti all’interno di un’azienda agricola, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, è andata a fuoco l’autovettura di proprietà di un pescatore. Il fatto è accaduto in via degli Esploratori, nella frazione di Schiavonea. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire per domare le fiamme ed evitare danni peggiori. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso.

Riunione con il Comitato per la sicurezza pubblica

Martedì prossimo, dopo la richiesta del sindaco Flavio Stasi, si terrà una riunione – convocata dal prefetto di Cosenza – del Comitato per la Sicurezza pubblica. Sono nove i mezzi in fiamme dall’inizio del 2022 nel centro della Sibaritide.