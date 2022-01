“Dipignano è una discarica a cielo aperto, segnalerò al Prefetto”

DIPIGNANO (CS) – “Dipignano nuovamente invasa dai rifiuti, la raccolta funziona a singhiozzo, i cittadini sono infuriati”. Lo denuncia in una nota il capogruppo consiliare di Dipignano Libera Antonio Giaccari, segnalando i disservizi sul proprio territorio. “La situazione ormai è preoccupante, a monte avevo manifestato dissenso per l’ assegnazione dell’ appalto alla ditta in questione , ma il mio parere , i miei consigli non sono stati presi in considerazione dalla maggioranza, che ha voluto agire di testa sua, formulando un bando di gara a ribasso invece che a progetto, ed ecco che a pagare le scelte scellerate dell’esecutivo sono i nostri cittadini, che purtroppo onorano la tassa rifiuti, senza avere corrisposto un servizio adeguato.

“Dipignano, discarica a cielo aperto nonostante i soldi all’azienda appaltatrice”

Infatti il nostro comune al momento, – prosegue Giaccari – e come spesso accade, risulta essere una discarica a cielo aperto, cosa non assolutamente accettabile, se si tiene conto dei circa 500 mila euro annui, che l’ente versa nelle casse dell’azienda appaltatrice. E a tutto questo si aggiunge anche l’ aumento di circa 15€ in bolletta, per la tassa di confezionamento in discarica , non più compresa nel contratto, ma a totale carico dei cittadini, altro regalo che l’ amministrazione ci ha riservato!”

“Le soluzioni: multe per le ditte insolventi”

Giaccari spiega quale potrebbero essere le soluzione. “Quando una ditta concessionaria di un comune non rispetta il capitolato come da contratto, si dovrebbero applicare sanzioni pecuniarie, quindi decurtazioni sulla fattura mensile, per i servizi non svolti , arrivando alla rescissione del contratto per inadempienza, se le carenze diventano croniche come ormai nel nostro caso. Purtroppo la nostra maggioranza , con a capo il Sindaco Sorcale, non adotta nessun provvedimento, lasciando i cittadini tra i rifiuti e i continui disservizi , una politica statica che fa del male al territorio che si amministra. Nei prossimi giorni segnalerò la spiacevole situazione al Prefetto, – conclude il consigliere Giaccari- cercando in qualche modo di arrivare ad una soluzione, per far rispettare i diritti dei nostri cittadini contribuenti, e ridare dignità ecologica al nostro amato paese”.