PAOLA (CS) – L’ordinanza del sindaco Roberto Perrotta è stata adottata per garantire “la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus, vista l’estrema contagiosità della variante Omicron, che ha fatto impennare il numero dei contagi”. Il primo cittadino di Paola pertanto ha firmato un’ordinanza e previsto nella giornata di domenica 9 gennaio (dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 15 fino alle ore 18.30) uno screening gratuito per la popolazione scolastica dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I°grado) e che tale attività verrà ripetuta nella domenica successiva, proprio per avere una visione più attendibile della situazione in atto.

L’attività si svolgerà presso la palestra dell’Istituto santa Caterina da Siena, la palestra dell’ I.C. I. Gentili ed il laboratorio della scuola media I.C. F. Bruno e sarà effettuato dai laboratori Luca, Monaco e Sbano, centri accreditati e presenti sul territorio, che attraverso l’utilizzo di personale specializzato realizzeranno i test antigenici rapidi con modalità salivare per i bambini al di sotto degli 8 anni e con modalità nasale per le fasce d’età fino ai 14 anni. Decisa anche la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado.

Si comunica inoltre il programma orario indicativo per effettuare lo screening suddiviso per Istituto scolastico:

– Istituto Santa Caterina da Siena – mattina dalle ore 9 alle ore 11 scuola dell’Infanzia e classi 1 e 2 scuola primaria, dalle ore 11 alle ore 13.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

– Dalle ore 9 alle ore 11 scuola dell’Infanzia Albero Azzurro.

– Istituto Comprensivo Isidoro Gentili dalle ore 9 alle ore 10.30 infanzia e classi 1 e 2 di tutti i plessi.

– Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria Sant’ Agata.

– Dalle 15 alle ore 18.30 classi 3, 4 e 5 scuola primaria San Francesco e Fosse e scuola secondaria di primo grado.

– Istituto Comprensivo F.Bruno dalle ore 9 alle ore 10.30 scuola infanzia e classi 1 e 2 di tutti i plessi.

– Dalle ore 10.30 alle 13.30 classi 3,4 e 5 scuola primaria centro.

– Dalle ore 15 alle ore 18,30 classi 3,4,5, scuola primaria Baracche e scuola secondaria di primo grado.

Per facilitare e ridurre i tempi di attesa si richiede a tutte le famiglie di portare e consegnare il modulo ed il consenso informato debitamente compilato in ogni sua parte al momento dell’accettazione.