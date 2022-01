Cassano Ionio: troppi contagi e quarantene, scuole chiuse fino al 29 gennaio

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Ruba in un ristorante e picchia il titolare, poi fugge. È successo a Corigliano Scalo dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne, con precedenti specifici.

L’attività investigativa, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dal 44enne, il quale, verso le ore 00.20 di oggi si è introdotto all’interno di un ristorante pizzeria di Corigliano Scalo, e avvicinatosi alla cassa, ha prelevato banconote per un importo di euro 200. L’uomo è stato sorpreso dal figlio del titolare dell’esercizio commerciale, il quale, dopo essersi avvicinato al 44enne, è stato spinto per terra da quest’ultimo e preso a calci. A questo punto, vistosi scoperto, il 44enne si è dato alla fuga ma è stato rincorso dal figlio del titolare che è riuscito a chiedere aiuto ai militari che transitavano in quel momento nella zona. Le immediate ricerche hanno consentito di localizzare ed identificare il ladro, recuperando la refurtiva in un’aiuola a pochi metri di distanza dall’abitazione dell’arrestato. Il 44enne è stato successivamente condotto nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.