Asp di Cosenza si aggiudica un mammografo di ultima generazione

CASSANO IONIO (CS) – Tragico incidente questa mattina sulla Strada provinciale 169 nel comune di Cassano sullo Ionio, tra Murate e Sibari. Tre i mezzi coinvolti, una Fiat panda, una Peugeot 206 ed un mezzo pesante. Una persona è deceduta a seguito dell’impatto mentre altre due, sono rimaste ferite e affidate al personale del 118 intervenuto sul posto. La persona deceduta è Leonardo Selvaggi, di 81 anni, che viaggiava a bordo di una delle due automobili coinvolte nell’impatto. Uno dei due feriti, un 64enne, è in condizioni gravi e si trova ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza. L’altro ferito, invece, un nigeriano di 33 anni, non è grave. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte e mettere in sicurezza dei veicoli e la zona. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.