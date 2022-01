Tragico incidente a Cassano Ionio, una vittima e due feriti

FRASCINETO (CS) – Nonostante il 2021 sia stato un anno molto difficile a causa della pandemia da Covid -19, anche relativamente alla gestione dei rifiuti, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Catapano, si è distinta nuovamente per la buona pratica della raccolta differenziata e mantiene il podio del primo comune in Calabria per la percentuale di differenziata, attestata sull’85,06%, come riporta il reporti di Arpacal 2020.

Il Comune di Frascineto oramai da quattro anni è tra i comuni più virtuosi della Calabria e per il secondo anno consecutivo è il primo comune della Calabria per la raccolta differenziata; questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla sinergia tra la cittadinanza, l’amministrazione e gli uffici comunali preposti a tale servizio. La tutela dell’ambienhte e del territorio sono prioritari per l’assessore all’ambiente, Antonio Gaetani, che con il supporto della consigliera Rosetta Perrone, ha introdotto in questi anni di amministrazione,nuove metodologie di controllo sui rifiuti e ridotto notevolmente la produzione del rifiuto secco in differenziabile, contribuendo così ad aumentare le percentuali delle “risorse” da riciclare. Un ringraziamento particolare è stato espresso, ai cittadini che contribuiscono fattivamente al raggiungimento di questi risultati importanti, in stretta collaborazione con l’ente.