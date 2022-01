Stabilimento balneare in fiamme a Guardia Piemontese

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un incendio si è sviluppato ieri sera ai danni del lido Bllu Ice, su corso del Tirreno alla marina di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. Le fiamme hanno danneggiato gran parte dello stabilimento balneare costruito in legno. I vigili del fuoco del distaccamento di Scalea sono intervenuti intorno alle 20. Secondo i primi riscontri l’incendio potrebbe essere di origine dolosa ma sull’accertamento delle cause, indagano i carabinieri. Difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato ingenti i danni alla struttura.