Tragedia ad Acri, trovato il corpo senza vita di un giovane. Indagano i carabinieri

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – L’amministrazione comunale di Castiglione Cosentino ha conferito la cittadinanza onoraria a Renato Caforio, presidente del Centro di Solidarietà “Il Delfino”, per la funzione sociale che svolge su questo territorio da oltre 35 anni. Il “Delfino” nel corso di questi anni ha anche diversificato le sue tante attività. Nei suoi primi anni di vita il Centro operava prevalentemente nell’attività del recupero dei tossicodipendenti , in seguito si è occupato anche dell’accoglienza di immigrati, fino ad arrivare a dare abitazioni alle famiglie in difficoltà.

“Una esperienza importante” l’ha definita il sindaco, Salvatore Magarò. Proprio in questa prospettiva, il Centro di Solidarietà Il Delfino è divenuto proprietario dell’ex Anfas, una grande struttura che una volta restaurata ospiterà per l’appunto queste famiglie in difficoltà, persone che poi saranno pian piano, inserite nel territorio, “un’opera che – ha sottolineato infine il sindaco Salvatore Magarò – il Delfino sta portando avanti con forza e convinzione”. Nel corso della manifestazione poi, alla presenza dei minori del progetto “Green Farm” e del “Centro Estivo 2021” è stata inaugurata la “Via Crucis dei bambini”.