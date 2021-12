GUARDIA PIEMONTESE (CS) – La senatrice di Forza Italia, Fulvia Michela Caligiuri, l’ha definito un grande risultato: “La fine delle fasi di progettazione del nuovo sito radiomobile di Guardia Piemontese e l’arrivo del primo materiale necessario per la sua installazione, in attesa delle autorizzazioni che verranno trasmesse a breve, che avvia di fatto la fase esecutiva dell’opera, è un risultato ottenuto grazie a mesi di interlocuzione e confronto con Tim, che ringrazio per la collaborazione e per aver compreso la seria e urgente necessità del ponte radio”.

“Ottenere risultati concreti per la collettività è la parte che più mi affascina dell’impegno politico ed essermi fatta portavoce di un serio bisogno ottenendo risposte e risultati in tempi ragionevoli mi rende orgogliosa. Ringrazio Gerardo e Lucia, i nonni di Manuel Cesta – ragazzo che ha tragicamente perso la vita lungo il tratto Fagnano – Guardia Piemontese e a cui spero verrà intitolata l’opera – per non aver mai perso la speranza e aver continuato a insistere. Mi auguro di poter presto avviare una telefonata dalla SS283. Un piccolo e semplice gesto parte della nostra quotidianità che servirà a garantire la sicurezza e a prevenire situazioni di pericolo per i viaggiatori”.