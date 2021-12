Nonna Felicetta da Malito e i suoi primi 100 anni: “ecco il mio segreto”

MALITO (CS) – Il comune cosentino di Malito festeggia la sua centenaria: è la signora Felicetta che ha compiuto un secolo di vita. In foto appare felice mentre sorseggia il suo bicchiere davanti alla torta con 100 candeline. Scintille e brindisi per celebrare una vita che di certo non le ha risparmiato nessuna emozione.

Nonna Felicetta fu la prima di tre figlie femmine. Un’infanzia difficile, il padre partì quando era ancora una bambina in cerca di fortuna nel lontano Brasile e da quella terra non fece più ritorno. Felicetta perciò visse l’intera infanzia con la mamma e le sue sorelle svolgendo i lavori più umili per mandare avanti la famiglia. Finché all‘età di 21 anni, il 19 settembre 1942 (data scolpita nel cuore) sposò l’unico grande amore della sua vita il signor Vincenzo De Cicco. Con lui costruì la sua quotidianità, la sua famiglia composta da sei splendidi figli. La guerra però chiamò alle armi Vincenzo che fu costretto a partite per l’Algeria e a separarsi dall’amore di sua moglie e della famiglia. Felicetta non ebbe notizie di Vincenzo per nove lunghi e interminabili mesi, fino all’arrivo di una cartolina, testimonianza che il suo amore era vivo.

La vita a questa nonnina non ha risparmiato nulla, un tragico incidente le portò via il suo secondo genito a soli 18 anni. Anche Vincenzo la lasciò nel 1985 a causa di un male incurabile. Insomma Felicetta si è emozionata, ha saputo soffrire, gioire e vivere.

Oggi è circondata dall’amore dei suoi 11 nipoti e 11 pronipoti. In paese è amata da tutti, un amore che è felice di ricevere. Fino a poco tempo fa, trascorreva le sue giornate ricamando all’uncinetto, da sempre la sua più grande passione insieme alla fede, che non ha mai abbandonato. Da molti anni trascorre la maggior parte del tempo tenendo stretto tra le mani il suo Rosario e pregando per tutti.

Le abbiamo chiesto quale fosse il segreto per vivere cent’anni e lei di tutto punto ha risposto: “il lavoro. Io ho sempre lavorato”.