Camigliatello, oggi chiusi gli impianti di risalita

SPEZZANO SILA (CS) – “Chiuse le piste di Camigliatello per pioggia e per motivi tecnici“. Una comunicazione che è passata inosservata ai tanti che stamattina si sono recati lungo le piste per trascorrere una giornata tra le vette cosentine.

L’ARSAC che gestisce l’impianto di risalita Camigliatello, ha comunicato tramite i canali social, inizialmente la chiusura degli impianti dopo le 13 di oggi, permettendo quindi ai visitatori di godere delle piste per metà giornata poi nella prima mattinata rettifica la chiusura per tutto il giorno. Secondo quanto comunicato la decisione è stata determinata non solo dalla pioggia che, ha reso il manto nevoso impraticabile ma anche per alcuni lavori all’impianto di risalita, in particolare la sostituzione di un cuscinetto.

Gli amanti provenienti dalla città bruzia ma anche da altre regioni come Puglia e Sicilia, a malincuore, sono dovuti rientrare e rimandare la salita sul Monte Curcio.