Morano Calabro, sindaco dichiara il comune “zona arancione”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Una strenna natalizia per dire ‘bentornati a casa’. Come una famiglia fa coi figli volati via per studio o lavoro, il Parco archeologico di Sibari accoglie premurosamente i fuori sede che rientrano in Calabria per le feste, con uno sconto sul costo del biglietto d’ingresso. Dal 24 dicembre al 6 gennaio (inclusi) si pagherà 1 euro invece di 5. Lo sconto è per tutti, per dare la possibilità a chi ritorna di condividere l’esperienza con amici e parenti”. È quanto si legge in una nota del Parco archeologico calabrese.

L’iniziativa è l’ultima di una serie messe in campo dall’istituto autonomo diretto da Filippo Demma e competente sul Museo nazionale archeologico della Sibaritide (Munas), sulle aree archeologiche di Sibari-Turi-Copia e sul Museo nazionale archeologico di Amendolara. “I visitatori troveranno nelle sale del Munas un allestimento completamente ripensato, che ha fatto della provvisorietà un elemento di narrazione al pari dei reperti archeologici esposti nelle vetrine, con post-it e scritte coi pennarelli a raccontare il percorso che porterà all’allestimento definitivo”, si legge ancora nella nota.

Mostre e sale multimediali

Nelle stesse sale del museo è possibile visitare la mostra intitolata “Invocazioni”, dell’artista Giorgia Catapano. “Ad essere invocato è il passato, l’artista lo richiama alla memoria attraverso i disegni di reperti archeologici (custoditi in musei stranieri e italiani, tra cui proprio quello della Sibaritide) realizzati su fogli di giornale e in dialogo con la contemporaneità”. La mostra, curata da Serena Guidone e Camilla Brivio, è visitabile fino all’8 marzo 2022.

Sono aperte al pubblico anche le sale multimediali del cosiddetto “Modulo Ippodameo” (dal nome di Ippodamo da Mileto, celebre architetto greco che tracciò il piano urbanistico ortogonale dell’insediamento di Turi) che ospitano videoinstallazioni sulla storia delle colonie greche di Sibari e Turi e dell’intero territorio della Sibaritide, vasta e fertile pianura della provincia di Cosenza compresa tra il Pollino e la Sila. Ad arricchire le pregevoli animazioni è la voce narrante dell’attore Giuseppe Cederna. Una delle sale è dedicata a videogiochi tematici, che permettono di vestire i panni dell’archeologo, mentre nell’atrio è possibile manipolare virtualmente reperti archeologici in 3D, tra cui il celebre Toro cozzante.